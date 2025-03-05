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07:10, 5 марта 2025Россия

Появились кадры с места взрыва газа в многоквартирном доме Краснодарского края

В сети появились кадры с места взрыва газа в Белореченске Краснодарского края
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры с места взрыва газа в жилом многоквартирном доме Белореченска Краснодарского края. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что очаг взрыва находился на верхних этажах дома. Из пяти этажей два верхних в нескольких квартирах оказались полностью разрушены, там обвалились перекрытия. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб;

Взрыв на Кубани прогремел в ночь на среду, 5 марта. Из-за хлопка, возникшего после утечки газа, пострадали пять человек. Взрыв разрушил многоэтажные перекрытия, повреждены оказались восемь квартир. Взрывная волна разбросала осколки минимум на 20 метров по двору, из здания эвакуировали 54 человека.

Ранее взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области. В одной из квартир обрушились стена и потолок, в здании начался пожар. Один человек получил несовместимыес жизнью травмы.

ЖЗЛ
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