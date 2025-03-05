Обстановка в разрушенном от взрыва газа дома на Кубани попала на видео

СК показал видео из дома, разрушенного от взрыва газа в Белореченске

Появились кадры с места взрыва газа в многоквартирном доме Краснодарского края

Начало событий в новости Появились кадры с места взрыва газа в многоквартирном доме Краснодарского края

Следователи проводят осмотр на месте взрыва газа в жилом многоквартирном доме Белореченска Краснодарского края. В региональном управлении Следственного комитета (СК) России предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны поврежденный дом, работающие на месте ЧП следователи, разрушенная обстановка.

Из пяти этажей жилого дома два верхних в нескольких квартирах полностью повреждены, там обвалились перекрытия.

Взрыв на Кубани прогремел в ночь на среду, 5 марта. Из-за хлопка, возникшего после утечки газа, пострадали пять человек. Взрыв разрушил многоэтажные перекрытия, разрушены восемь квартир. Взрывная волна разбросала осколки минимум на 20 метров по двору, из здания эвакуировали 54 человека.