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10:48, 5 марта 2025Силовые структуры

Обстановка в разрушенном от взрыва газа дома на Кубани попала на видео

СК показал видео из дома, разрушенного от взрыва газа в Белореченске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Появились кадры с места взрыва газа в многоквартирном доме Краснодарского края

Следователи проводят осмотр на месте взрыва газа в жилом многоквартирном доме Белореченска Краснодарского края. В региональном управлении Следственного комитета (СК) России предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны поврежденный дом, работающие на месте ЧП следователи, разрушенная обстановка.

Из пяти этажей жилого дома два верхних в нескольких квартирах полностью повреждены, там обвалились перекрытия.

Взрыв на Кубани прогремел в ночь на среду, 5 марта. Из-за хлопка, возникшего после утечки газа, пострадали пять человек. Взрыв разрушил многоэтажные перекрытия, разрушены восемь квартир. Взрывная волна разбросала осколки минимум на 20 метров по двору, из здания эвакуировали 54 человека.

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