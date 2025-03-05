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03:29, 5 марта 2025Россия

МЧС прокомментировало взрыв в жилом доме в российском городе

МЧС России: В жилом доме Белореченска произошел взрыв, эвакуированы 54 человека
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: МЧС России / Telegram

В жилом доме в Белореченске (Краснодарский край) произошел взрыв газовоздушной смеси, эвакуированы 54 человека. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Пятерым жильцам оказывается помощь. Эвакуировано 54 человека, в том числе 12 детей. На месте работают 67 специалистов и 33 единиц техники», — прокомментировали в МЧС России.

Отмечается, что для эвакуированных жильцов оборудован пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва были разрушены межэтажные перекрытия, были повреждены восемь квартир на четвертом и пятом этажах. Также Взрывная волна разбросала осколки минимум на 20 метров по двору. Ими задело автомобили под окнами.

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