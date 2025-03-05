МЧС прокомментировало взрыв в жилом доме в российском городе

МЧС России: В жилом доме Белореченска произошел взрыв, эвакуированы 54 человека

В жилом доме в Белореченске (Краснодарский край) произошел взрыв газовоздушной смеси, эвакуированы 54 человека. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Пятерым жильцам оказывается помощь. Эвакуировано 54 человека, в том числе 12 детей. На месте работают 67 специалистов и 33 единиц техники», — прокомментировали в МЧС России.

Отмечается, что для эвакуированных жильцов оборудован пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва были разрушены межэтажные перекрытия, были повреждены восемь квартир на четвертом и пятом этажах. Также Взрывная волна разбросала осколки минимум на 20 метров по двору. Ими задело автомобили под окнами.