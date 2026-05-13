Появились новые подробности о причинах взрыва на российской нефтебазе

РИА Новости: Возгорание на нефтебазе под Уфой произошло при зачистке резервуара

Возгорание на нефтебазе под Уфой произошло при зачистке одного из резервуаров от донных отложений. Новые подробности о причинах взрыва появились в публикации РИА Новости.

Как сообщили агентству в АО «Транснефть — Урал», воспламенение газовоздушной среды с последующим возгоранием произошло на выведенном из эксплуатации резервуаре, когда там проводились работы по зачистке. Уточняется, что работы выполнялись силами подрядной организации.

На данный момент спасатели продолжают поиски нескольких работников горящей нефтебазы. Подразделение пожарной охраны МЧС России продолжает заниматься локализацией возгорания. На месте также работает комиссия, которая должна выяснить причины произошедшего.

О взрыве на нефтебазе под Уфой стало известно днем 13 мая. По последним данным, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Сообщалось, что пострадали семь человек.