Число пострадавших при взрыве на российской нефтебазе выросло в 3,5 раза

Число пострадавших при взрыве на нефтебазе в Башкирии выросло в 3,5 раза — до 7 человек. Свежие данные приводит Mash в Telegram.
По информации издания, троих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, еще четверых не могут найти.
Как выяснили журналисты, взрыв произошел во время огневых работ. В результате вспыхнула нефть, начался пожар резервуарном парке. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.
Ранее сообщалось о двоих пострадавших. Их госпитализировали с ожогами 90 процентов и 60 процентов тел.
О взрыве на нефтебазе под Уфой стало известно днем 13 мая. В республиканском МЧС заявили, что причиной происшествия стало нарушение технологического процесса. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.