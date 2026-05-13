Число пострадавших при взрыве на российской нефтебазе выросло в 3,5 раза

Число пострадавших при взрыве на нефтебазе в Башкирии выросло в 3,5 раза — до 7 человек. Свежие данные приводит Mash в Telegram.

По информации издания, троих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, еще четверых не могут найти.

Как выяснили журналисты, взрыв произошел во время огневых работ. В результате вспыхнула нефть, начался пожар резервуарном парке. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.

Ранее сообщалось о двоих пострадавших. Их госпитализировали с ожогами 90 процентов и 60 процентов тел.

О взрыве на нефтебазе под Уфой стало известно днем 13 мая. В республиканском МЧС заявили, что причиной происшествия стало нарушение технологического процесса. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.