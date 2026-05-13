Стало известно о состоянии пострадавших из-за взрыва на производственной станции в России

Двое находятся в тяжелом состоянии из-за взрыва нефтяного резервуара в Башкирии

Двое работников находятся в крайне тяжелом состоянии из-за взрыва нефтяного резервуара на производственной станции в Башкирии. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

Как пишет российское издание, у одного из сотрудников обгорело 90 процентов тела, у второго — 60 процентов.

Пострадавших доставили в Республиканский ожоговый центр, их пытаются спасти медики.

О взрыве на производственной станции в Башкирии сообщили утром в среду, 13 мая. Все произошло из-за нарушения технологического процесса, разъяснили в МЧС.

Ранее на нефтебазе в городе Усинск Республики Коми воспламенился резервуар, принадлежащий компании «Лукойл». Тогда сведений о пострадавших не поступало.