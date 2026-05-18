На подлете к Москве сбили два украинских беспилотника

Мэр Собянин: На подлете к Москве средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ

На подлете к Москве средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как рассказал градоначальник, на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов уже работают специалисты экстренных служб. Где именно были уничтожены дроны, Собянин не уточнил.

О каких-либо разрушениях на земле и пострадавших не сообщается.

Ранее военкор Дмитрий Стешин раскрыл возможную тактику ВСУ во время атаки дронов на Москву. По словам журналиста, он считает западное направление единственным, с которого на Москву могут лететь украинские беспилотники. «Прорываются в охраняемый периметр, разрядив или озадачив ПВО. Потом где-то накапливаются, барражируя в воздухе и по мере накопления, одновременно атакуют выбранный объект», — порассуждал военкор.