08:59, 18 мая 2026

Дачникам опровергли известный миф о защитных свойствах одного растения

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Ромашка не отпугивает вредителей с огорода — ее эффективность в этом деле составляет всего 1 процент. Популярный миф о ромашке в разговоре с Ura.ru опровергла садовод с 30-летним стажем, автор книги «Не просто огород» и популярный блогер Светлана Самойлова.

Бытует мнение, что ромашка обладает ароматом, отпугивающим тлю, паутинного клеща, муравьев и ряд других насекомых. Ее обычно сажают рядом с овощными и ягодными культурами, чтобы отпугивать вредителей. Кроме того, считается, что отвары и настои из цветков этого растения годятся для обработки грядок и комнатных растений в качестве простого натурального средства защиты. Настой из ромашки также считают отличным помощником в борьбе против гусениц бабочек, клещей, блох, моли, листоверток и сосущих вредителей.

По словам садовода, ромашка действительно распространяет аромат, который не очень нравится насекомым. Однако он действует на сравнительно небольшом расстоянии, поэтому сажать это растение в качестве природного репеллента неэффективно. Самойлова также заметила, что вредители с каждым годом становятся все менее восприимчивыми даже к средствам с более жестким составом.

Обычно отпугивать насекомых ромашкой советуют дачникам, которые опасаются веществ, условно подходящих под категорию «химия». Садовод призвала не опасаться таких средств: при правильном соблюдении пропорций и сроков обработки их использование не причинит вреда ни урожаю, ни людям.

Ранее переезжающим летом на дачу россиянам напомнили о праве сэкономить на коммунальных платежах за городскую квартиру. Для перерасчета в квартире не должно быть индивидуальных приборов учета воды, газа и электричества, а отсутствовать дачник должен более пяти дней, не считая дней отъезда и приезда.

