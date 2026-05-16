В Госдуме рассказали дачникам о способах сэкономить на ЖКХ за городскую квартиру

Депутат Панеш: Переезжающие на дачу россияне могут сэкономить на ЖКХ за квартиру

Переезжающие летом на дачу россияне имеют право сэкономить на коммунальных платежах за городскую квартиру, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. О законной возможности сэкономить на ЖКХ депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Панеш отметил, что главный инструмент для сокращения затрат — перерасчет платы за отдельные услуги в связи с временным отсутствием, который возможен при двух условиях.

«Первое: ваше отсутствие в квартире длится более пяти полных календарных дней подряд. Дни отъезда и возвращения не считаются. Второе: в квартире нет индивидуальных приборов учета воды, газа и электричества, либо они установлены, но их невозможно использовать для фактического учета из-за технических особенностей», — рассказал депутат.

Парламентарий добавил, что перерасчет можно сделать на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газ, а также вывоз мусора. При этом, если в квартире есть счетчики воды или газа, достаточно просто передавать нулевые показания, и начислений не будет, поделился он.

Важно понимать: перерасчет не делается за отопление, общедомовые нужды, содержание жилья и капитальный ремонт. Эти услуги оплачиваются вне зависимости от того, живет кто-то в квартире или нет Каплан Панеш депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

По словам Панеша, для оформления перерасчета нужно подать заявление в управляющую компанию или напрямую ресурсоснабжающей организации либо до отъезда, либо в течение 30 дней после возвращения. Кроме этого, к заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие факт и длительность проживания на даче.

«Проще всего получить справку от председателя СНТ или садоводческого товарищества о том, что вы проживали на участке в определенный период. Также подойдут проездные билеты, счета из гостиницы или командировочное удостоверение. Перерасчет можно сделать максимум за шесть месяцев подряд. Если вы проводите на даче все лето — с мая по сентябрь, это укладывается в этот лимит. По истечении шести месяцев процедуру можно повторить», — сообщил парламентарий.

Более того, пенсионеры имеют право на налоговые льготы по загородной недвижимости. Они полностью освобождаются от уплаты налога на имущество — на один жилой дом, один гараж и одну хозпостройку площадью до 50 квадратных метров. По земельному налогу действует вычет в размере кадастровой стоимости 6 соток одного участка. Если участок не превышает эту площадь, налог можно не платить вовсе Каплан Панеш депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Ранее кадастровый инженер Александра Кортышева сообщила, что сэкономить на оплате электричества на даче поможет льготный сельский тариф. По ее словам, чтобы воспользоваться таким тарифом, нужно соблюсти несколько условий.

Так, дом должен быть зарегистрирован в ЕГРН как жилой, а не как садовый. В адресе жилья также необходимо наличие сельского населенного пункта — это может быть село, деревня, поселок или станица.