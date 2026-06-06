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14:07, 6 июня 2026МирЭксклюзив

В Индии ответили на критику России по поводу участия в «азиатском НАТО»

Депутат Кумар: Участие Индии в QUAD не угрожает России и Китаю
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Участие Индии в Четырехстороннем диалоге по безопасности (QUAD) вместе с США, Австралией и Японией, которое часто называют «азиатским НАТО», не угрожает России и Китаю. Об этом в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил член верхней палаты парламента Индии (Раджья Сабха) от штата Одиша Суджит Кумар.

«Индия является членом QUAD, но мы ясно дали понять, что это не антикитайская организация. И Индия отказывается быть частью какого-либо военного альянса. Поэтому QUAD нельзя считать "азиатским НАТО". Нью-Дели выступает за открытые морские пути связи и выступает против милитаризации Индийского океана», — указал парламентарий.

Кумар также подчеркнул, что Россия является «проверенным временем» другом Индии. По его словам, южноазиатская держава никогда не будет частью какого-либо альянса, направленного против Москвы.

6 сентября 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что объединения QUAD и AUKUS (Австралия, Великобритания, США) были созданы для установления полного контроля над Евразией. Она отметила, что страны Запада планируют контролировать Евразию с «восточного фланга». Для этого они организуют объединения, «якобы заявленные как сохраняющие безопасность».

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