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05:22, 6 сентября 2024Мир

Захарова объяснила создание Quad и AUCUS

Захарова: Quad и AUCUS создавали для установления полного контроля над Евразией

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Объединения Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности) и AUCUS (Австралия, Великобритания, США) создавались для установления полного контроля над Евразией. Цель появления альянсов раскрыла официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), ее слова приводит РИА Новости.

«В нашем евразийском пространстве, в АТР, появились чуждые объединения типа Quad, типа AUCUS, которые имеют в своей сути именно претензию на морское господство», — сказала Захарова.

Она отметила, что страны Запада планируют контролировать Евразию с «восточного фланга». Для этого они организуют объединения, «якобы заявленные как сохраняющие безопасность».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время США возглавляют процесс создания новых враждебно настроенных союзов на Востоке. Таким образом Соединенные Штаты подтягивают участников к практической кооперации с НАТО и внедряют свою инфраструктуру на тихоокеанском театре.

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      Евгений Силаев
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