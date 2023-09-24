Лавров обвинил США в создании новых военных союзов

Лавров заявил, что США создают новые военные союзы на Востоке

В настоящее время США возглавляют процесс создания новых враждебно настроенных союзов на Востоке. В этом Вашингтон обвинил глава МИД России Сергей Лавров в ходе общеполитических дебатов на Генеральной Ассамблее ООН, передает РИА Новости.

По словам министра, Белый дом создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде AUKUS (Австралия, Великобритания и США), «тройки» США — Япония — Республика Корея, а также «четверки» Токио — Сеул — Канберра — Веллингтон.

Лавров заявил, что таким образом Соединенные Штаты подтягивают участников к практической кооперации с НАТО и внедряют свою инфраструктуру на тихоокеанском театре.

«Опасным проявлением натовского экспансионизма стали попытки распространить зону ответственности блока на все Восточное полушарие под лукавым лозунгом "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона"», — заключил руководитель российского дипведомства.

Ранее в том же выступлении Лавров сообщил, что Россия относится к заявлениям Саудовской Аравии по ядерному оружию у Ирана как к констатации факта. Он подчеркнул, что никто в мире не хочет появления новых ядерных стран.