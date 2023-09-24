Лавров ответил на заявление Саудовской Аравии о ядерном оружии

Глава МИД Лавров: никто не хочет появления новых ядерных государств

Россия относится к заявлениям Саудовской Аравии по ядерному оружию у Ирана как к констатации факта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я слышал, что было сказано: если у Ирана появится ядерное оружие, то мы, Саудовская Аравия, тоже будем вынуждены об этом думать», — отметил он. Глава российского МИД подчеркнул, что никто в мире не хочет появления новых ядерных стран.

Ранее наследный принц королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман заявил, что возможное нанесение ядерного удара приведет к войне со всем миром. Он добавил, что применение ядерного оружия любым государством вызовет у королевства беспокойство. Наследный принц подчеркнул, что особенные опасения вызывает приобретение ядерного оружия Ираном.