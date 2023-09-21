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10:30, 21 сентября 2023Мир

Саудовский принц предупредил об угрозах использования ядерного оружия

Принц Саудовской Аравии: ядерный удар приведет к войне со всем миром

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Наследный принц королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман заявил, что возможное нанесение ядерного удара приведет к войне со всем миром. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

«Если мир увидит ядерный удар, это будет означать, что вы находитесь в состоянии войны со всем остальным миром», — заявил принц.

Он также добавил, что применение ядерного оружия любым государством вызовет у королевства беспокойство. Наследный принц подчеркнул, что особенные опасения вызывает приобретение ядерного оружия Ираном. В ответ на подобный шаг Саудовская Аравия будет вынуждена принять ответные меры.

Ранее в Израиле предупредили об успехах Ирана в ядерной программе и угрозе всему миру. По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, обретение Ираном ядерного оружия угрожает «дестабилизацией не только региона, но и всего мира».

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    Максим Габриелян
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