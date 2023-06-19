В Израиле предупредили об успехах Ирана в ядерной программе и угрозе всему миру

Министр обороны Израиля Галант заявил, что Иран близок к обретению ядерного оружия

Иран как никогда близок к обретению ядерного оружия. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант, его цитирует ТАСС.

«Иран как никогда близок к обретению военно-ядерного потенциала, и он ведет против нас войну на истощение, прибегая к прокси-терроризму», — заявил израильский военный.

По словам министра, обретение Ираном ядерного оружия угрожает «дестабилизацией не только региона, но и всего мира».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты признают право Израиля на «свободу действий» в случае, если Иран попытается получить ядерное оружие.