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08:38, 5 мая 2023Мир

США предупредили Иран о последствиях попытки получить ядерное оружие

Белый дом: США признают свободу действий Израиля при попытке Ирана получить ядерное оружие

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соединенные Штаты признают право Израиля на «свободу действий» в случае, если Иран попытается получить ядерное оружие. О таких последствиях предупредил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон ясно дал понять Тегерану свою позицию по данному вопросу. «Как неоднократно подтверждал президент [США Джо] Байден, он предпримет действия, необходимые для того, чтобы подкрепить это заявление, в том числе путем признания свободы действий Израиля», — сказал представитель Белого дома.

При этом Салливан подчеркнул, что США продолжат взаимодействовать с Ираном в том, что касается его ядерной программы. Он также назвал трагической ошибкой выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), не имея «ничего взамен».

Ранее сообщалось, что отношения США и Израиля напряжены на фоне прогресса в переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В 2018 году США заявили о выходе из СВДП и восстановлении санкций против Ирана.

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Марина Совина
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