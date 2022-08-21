В США указали на ухудшение отношений с Израилем из-за иранской ядерной сделки

Axios: отношения США и Израиля напряжены из-за прогресса по ядерной сделке с Ираном

Отношения США и Израиля напряжены на фоне прогресса в переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что Израиль активно выступает против восстановления СВПД. По данным собеседников, прогресс в переговорах, достигнутый за последние недели, заставляют страну беспокоиться о том, что США могли пойти Тегерану на уступки, которые не отвечают интересам еврейского государства.

В свою очередь, представители Белого дома пытаются убедить израильских коллег, что никаких новых уступок Ирану сделано не было. По их словам, в Вашингтоне все еще не считают восстановление ядерной сделки неизбежным и выражают лишь осторожный оптимизм насчет промежуточных итогов переговоров в Вене.

«Сделка, вероятно, ближе, нежели две недели назад, однако исход переговоров по-прежнему остается неопределенным, поскольку разногласия остаются. Так или иначе, результат не выглядит гарантированным», — рассказал представитель Белого дома, пожелавший остаться неназванным.

Ранее сообщалось, что, согласно проекту соглашения по ядерному досье между Тегераном и Европой, Иран отказался от требования вычеркнуть Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций Госдепартамента США и снять предусмотренные этим статусом санкции, а также обязуется приступить к постепенному отказу от реализации ядерной программы с первого дня после подписания соответствующего соглашения.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В 2018 году США заявили о выходе из СВДП и восстановлении санкций против Ирана.