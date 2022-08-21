Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США указали на ухудшение отношений с Израилем из-за иранской ядерной сделки

Axios: отношения США и Израиля напряжены из-за прогресса по ядерной сделке с Ираном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Отношения США и Израиля напряжены на фоне прогресса в переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что Израиль активно выступает против восстановления СВПД. По данным собеседников, прогресс в переговорах, достигнутый за последние недели, заставляют страну беспокоиться о том, что США могли пойти Тегерану на уступки, которые не отвечают интересам еврейского государства.

В свою очередь, представители Белого дома пытаются убедить израильских коллег, что никаких новых уступок Ирану сделано не было. По их словам, в Вашингтоне все еще не считают восстановление ядерной сделки неизбежным и выражают лишь осторожный оптимизм насчет промежуточных итогов переговоров в Вене.

«Сделка, вероятно, ближе, нежели две недели назад, однако исход переговоров по-прежнему остается неопределенным, поскольку разногласия остаются. Так или иначе, результат не выглядит гарантированным», — рассказал представитель Белого дома, пожелавший остаться неназванным.

Ранее сообщалось, что, согласно проекту соглашения по ядерному досье между Тегераном и Европой, Иран отказался от требования вычеркнуть Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций Госдепартамента США и снять предусмотренные этим статусом санкции, а также обязуется приступить к постепенному отказу от реализации ядерной программы с первого дня после подписания соответствующего соглашения.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В 2018 году США заявили о выходе из СВДП и восстановлении санкций против Ирана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Чехии поддержали идею о запрете выдачи шенгенских виз россиянам
В США указали на ухудшение отношений с Израилем из-за иранской ядерной сделки
Херсонские власти заявили об очередной попытке прорыва ВСУ
Гинцбург заявил о преимуществах «Спутника V» перед зарубежными вакцинами
В Подмосковье взорвался джип дочери известного российского философа
Литвинова сообщила об отмене проката ее фильма в России
Москвичи сравнили советский и современный МКАД
Число жертв крупного ДТП в Турции выросло до 19
Два человека погибли при крушении легкомоторгого самолета во Франции
Военные ДНР получили «Чебурашки»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.