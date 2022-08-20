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Стало известно об отказе Ирана от ключевого требования в рамках ядерной сделки

CNN: Иран отказался от требования отмены санкций США против КСИР на переговорах по СВПД

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Иран отказался от требования вычеркнуть Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций Госдепартамента США и снять предусмотренные этим статусом санкции. Об этом стало известно телеканалу CNN.

Данное требование было одним из главных препятствий на пути восстановления сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В то же время собеседник телеканала отметил, что Тегеран хочет добиться включение в соглашение по СВПД положения о компенсациях на случай, если США снова выйдут из ядерной сделки.

По словам источника, окончательный исход переговоров остается неопределенным. «Президент [США Джо] Байден одобрит только ту сделку, которая отвечает интересам нашей национальной безопасности», — подчеркнул высокопоставленный представитель администрации США.

Ранее газета Politico сообщила, что Евросоюз намерен ослабить санкционное давление на представителей КСИР. Инициатива была предложена ЕС с участием главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и в сотрудничестве с американскими чиновниками. По данным издания, мера не отменит полностью санкции против КСИР, однако значительно снизит их эффективность.

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Ксения Назарова
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