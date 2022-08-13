Раскрыты меры Евросоюза для восстановления ядерной сделки с Ираном

Politico: Евросоюз ослабит санкции против КСИР для восстановления ядерной сделки с Ираном

Евросоюз намерен ослабить санкционное давление на представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Эта мера необходима для восстановления ядерной сделки с Ираном, пишет Politico, ссылаясь на выдержки из проекта документа. Детали соглашения обсудили в Вене в понедельник, 8 августа.

Инициатива была предложена ЕС с участием главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и в сотрудничестве с американскими чиновниками. Мера не отменит полностью санкции против КСИР, однако значительно снизит их эффективность.

«Неамериканские лица, ведущие дела с иранскими лицами, не включенными в (санкционный список США), не будут подвергаться санкциям только в результате участия этих иранских лиц в отдельных транзакциях с участием иранских лиц, включенных в санкционный список США (включая иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), его должностных лиц, дочерние компании или филиалы)», — подчеркивается в материале.

Один из дипломатов уточнил, что эта формулировка подразумевает смягчение санкций, поскольку подразделения КСИР смогут избегать санкций США, занимаясь своими делами через подставных лиц и подставные компании.

Высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена добавил, что Вашингтон не планирует менять стандарты в области введения санкций, но он не стал комментировать выдержки из документа Politico. Предложение Евросоюза способно помочь Ирану разрешить противоречия с МАГАТЭ, связанные с нераскрытыми ядерными объектами, найденными в 2019 году.

