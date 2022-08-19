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Иран обещал отказаться от реализации ядерной программы

Иран откажется от реализации ядерной программы после подписания соглашения

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Иран обязуется приступить к постепенному отказу от реализации ядерной программы с первого дня после подписания соответствующего соглашения, сообщает телеканал Аl Jazeera со ссылкой на источники.

Отмечается, что проект соглашения по ядерному досье между Тегераном и Европой включает в себя четыре этапа, каждый из которых рассчитан на 60 дней. Первый день после подписания соглашения предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков и 150 компаний. Кроме того, Южной Корее предстоит вернуть Ирану семь миллиардов долларов.

С первого дня реализации соглашения после его подписания Тегеран начнет постепенно отказываться от осуществления своей ядерной программы. «В течение 120 дней с момента подписания соглашения Иран будет экспортировать 50 миллионов баррелей нефти в рамках механизма проверки», — добавили источники.

27 июля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подготовил предложения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Боррель полагает, что в случае отклонения сделки есть риск столкнуться с опасным ядерным кризисом на фоне перспективы усиления изоляции Ирана и его жителей.

4 августа Иран заявил, что готов вернуться к полному выполнению своих обязательств по ядерной сделке, когда США дадут гарантии выполнения всех экономических положений данного соглашения.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В 2018 году США заявили о выходе из СВДП и восстановлении санкций против Ирана.

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Варвара Кошечкина
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