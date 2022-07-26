В Евросоюзе подготовили предложения по возобновлению иранской ядерной сделки

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель подготовил предложения по восстановлению СВПД

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подготовил предложения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом он написал в статье для Financial Times.

Глава евродипломатии заявил, что по прошествии 15 месяцев интенсивных переговоров в Вене и многочисленных обсуждений с участниками СВПД и США, он пришел к выводу, что пространство для дополнительных значимых компромиссов исчерпано. Он рассказал, что представил соглашение с подробным рассмотрением отмены санкций и шагов в ядерной сфере, которые помогут возобновить сделку.

«Этот текст представляет собой лучшую из возможных сделок, которую я как координатор переговоров считаю осуществимой», — отметил Боррель. По словам дипломата, он не видит никакой другой подходящей по своей эффективности достижимой альтернативы.

Боррель полагает, что в случае отклонения сделки есть риск столкнуться с опасным ядерным кризисом на фоне перспективы усиления изоляции Ирана и его жителей. «Пришло время для быстрых политических решений, чтобы завершить Венские переговоры на основе предложенного мной текста и немедленно вернуться к полностью применимому СВПД», — призвал дипломат.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

В 2018 году США заявили о выходе из СВДП и восстановлении санкций против Ирана.