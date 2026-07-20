Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:45, 21 июля 2026Мир

Итальянским дипломатам дали трое суток на выезд из России

МИД дал атташе посольства Италии Паррелле и его помощнику трое суток на выезд из России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Два итальянских дипломата, объявленные persona non grata, должны покинуть Россию за трое суток. Такой срок назвала пресс-служба МИД РФ.

Речь идет о помощнике атташе по вопросам обороны Витторио Паррелле и атташе итальянского посольства Давиде Д'Априле. «Указанным сотрудникам, а также членам их семей надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение трех суток», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что действия Москвы являются «очевидным актом возмездия» за решение Рима выслать двух российских военных атташе. До этого, 9 июля, Таяни заявил о высылке двух военных атташе посольства России в Риме. При этом итальянские власти не стали уточнять причины своего решения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Это серьезная ошибка». Что известно о новом премьер-министре Великобритании и как он повлияет на украинский конфликт?
    НАТО столкнулось с проблемой в производстве снарядов из-за хлопка
    Россияне схватили подростка за попытку поджечь бензоколонку
    Электронный замок заблокировал семью в загоревшемся ЖК
    Дженнифер Лопес показала откровенное фото из ванны в честь дня рождения сестры
    Желающим хорошо выспаться людям посоветовали не есть на ужин несколько продуктов
    ВСУ атаковали Севастополь
    Итальянским дипломатам дали трое суток на выезд из России
    Мужчина заживо сжег соседку из-за четырех тысяч рублей
    Женщина-инвалид пожаловалась на извращенцев с сайтов знакомств
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok