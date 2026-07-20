Итальянским дипломатам дали трое суток на выезд из России

МИД дал атташе посольства Италии Паррелле и его помощнику трое суток на выезд из России

Два итальянских дипломата, объявленные persona non grata, должны покинуть Россию за трое суток. Такой срок назвала пресс-служба МИД РФ.

Речь идет о помощнике атташе по вопросам обороны Витторио Паррелле и атташе итальянского посольства Давиде Д'Априле. «Указанным сотрудникам, а также членам их семей надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение трех суток», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что действия Москвы являются «очевидным актом возмездия» за решение Рима выслать двух российских военных атташе. До этого, 9 июля, Таяни заявил о высылке двух военных атташе посольства России в Риме. При этом итальянские власти не стали уточнять причины своего решения.