Дженнифер Лопес показала откровенное фото из ванны в честь дня рождения сестры

Дженнифер Лопес показала откровенное фото из ванны в честь дня рождения сестры Линды

Американская певица Дженнифер Лопес поделилась откровенным снимком в честь дня рождения сестры Линды. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость показала фото, на котором она позирует голой, сидя в пенной ванне. В то же время ее родственница, которой исполняется 55 лет, сидела рядом с ней на полу. На размещенном кадре обе женщины ели торт.

«Путешествие с сестрой ради двойного дня рождения — всегда хорошая идея. С днем рождения, Линни, я люблю тебя», — подписала исполнительница публикацию.

Ранее Дженнифер Лопес отметила 57-летие с бриллиантами в 500 карат.