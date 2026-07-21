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00:18, 21 июля 2026Мир

«Коалицию желающих» уличили в подготовке ко вводу войск на Украину

Картайзер: Учения «коалиции желающих» могут быть подготовкой к отправке войск на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sgt. John Schoebel / Globallookpress.com

Учения «коалиции желающих», которые планируется провести осенью в Польше, могут быть подготовкой к размещению европейских войск на Украине. Такое предположение озвучил депутат Европарламента Фернан Картайзер в разговоре с «Известиями».

По его словам, это может быть одной из целей предстоящих учений, помимо повышения совместимости союзных войск.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о проведении первых учений «коалиции желающих» на территории страны в сентябре с участием французских и британских войск. Германия от участия отказалась, объяснив это тем, что учения отличаются «небольшим масштабом» и носят штабной характер.

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