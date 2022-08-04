Иран заявил о готовности вернуться к выполнению обязательств по СВПД

Иран заявил, что готов вернуться к полному выполнению своих обязательств по СВПД

Иран заявил, что готов вернуться к полному выполнению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе (СВПД), когда США дадут гарантии выполнения всех экономических положений данного соглашения. Об этом заявил представитель делегации Ирана на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия, передает ТАСС.

По его словам, с апреля прошлого года Иран добросовестно вел переговоры со всеми участниками СВПД о его полном возобновлении. «Достижение этой цели было задержано из-за того, что США все еще не могут решить предоставить гарантии Ирану относительно экономических преимуществ, закрепленных в соглашении», — сказал представитель делегации.

Он добавил, что, когда Вашингтон примет правильное решение, Тегеран вернется к полному выполнению своих обязательств в ядерной сфере в соответствии с СВПД.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

В 2018 году США заявили о выходе из СВДП и восстановлении санкций против Ирана.