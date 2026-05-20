Военкор назвал суть ядерных учений России

08:10, 20 мая 2026Мир

Военкор Поддубный: Ядерные учения РФ — «немой диалог» с теми, кто ей угрожает
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК, военный корреспондент Евгений Поддубный в беседе с ТАСС назвал суть учений Вооруженных сил России по применению ядерного оружия.

По его мнению, эти маневры представляют собой «немой диалог» со странами Запада, лидеры которых, как он считает, утратили веру в возможность реального использования оружия массового поражения и при этом угрожают Москве.

«У лидеров европейских стран есть какая-то уверенность в собственном бессмертии. Я не очень понимаю, по какой причине ряд лидеров государств вдруг решил, что ядерное оружие не может быть применено», — сказал Поддубный.

Военкор подчеркнул, что демонстрация готовности нанести ядерный удар при угрозе существованию или территориальной целостности страны способна произвести отрезвляющий эффект на оппонентов.

Учения ВС России по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят с 19 по 21 мая. Как ранее сообщили в Минобороны, к ним привлечены более 64 тысяч военнослужащих.

