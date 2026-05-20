08:53, 20 мая 2026Силовые структуры

СК отреагировал на жестоко избившего двоих детей россиянина

СК организовал проверку после того, как в Новосибирске мужчина избил 2 мальчиков
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России организовал доследственную проверку после того, как в Новосибирске местный житель жестоко избил двух подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.

По данным ведомства, 18 мая в подъезде одного из многоквартирных домов в Новосибирске мужчина избил двух подростков. В результате одного из них госпитализировали.

Как сообщает ТАСС, речь идет о ситуации, произошедшей в Заельцовском районе города. Там 15-летний местный житель с другом качались на качелях, которые находятся на одном из верхних этажей дома. Проживающий там мужчина прогнал их, пожаловался на шум и использовал нецензурную лексику. Мальчики извинились, собрались уходить, но в подъезде их встретил агрессор и избил.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в жестокой расправе над 15-летним подростком в селе Алтайского края самостоятельно сдался полиции.

