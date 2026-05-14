Силовые структуры
15:49, 14 мая 2026Силовые структуры

Подозреваемый в жестокой расправе над российским подростком сдался полиции

Подозреваемый в убийстве подростка в Алтайском крае сам сдался полиции
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Подозреваемый в жестокой расправе над 15-летним подростком в селе Алтайского края самостоятельно сдался полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Фигурант — 22-летний молодой человек. Перед преступлением он поссорился с потерпевшим. Все произошло в селе Усть-Иша Красногорского района в апреле.

17 апреля 15-летний школьник ушел гулять с друзьями, а позже оказался в доме 40-летнего мужчины в компании 22-летнего соседа, который часто собирал подростков и покупал им алкоголь.

Там пострадавшего сначала избили, а затем начали резать ножом. Юноша попытался скрыться, но его догнали и продолжили расправу. Родственники подростка рассказали, что у него были сильно изуродованы руки и лицо, а также некоторые пальцы оказались почти отрезаны.

