Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:48, 13 мая 2026Силовые структуры

Появились подробности жестокой расправы над подростком в российском регионе

В Алтайском крае сообщили подробности жестокого убийства подростка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Алтайском крае сообщили подробности жестокой расправы над подростком. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 17 апреля в селе Есть-Иша 15-летний школьник ушел гулять с друзьями, а позже оказался в доме 40-летнего мужчины в компании 22-летнего соседа, который часто собирал подростков и покупал им алкоголь.

Там пострадавшего сначала избили, а затем начали резать ножом, мальчик попытался скрыться, но его догнали и продолжили расправу. Родственники подростка рассказали, что у него были сильно изуродованы руки и лицо, а также некоторые пальцы оказались почти отрезаны.

После совершенной расправы злоумышленники замывали следы крови, сожги одежду и собирались вывезти тело к реке. Закончить задуманное не получилось из-за зашедшего в дом местного жителя, который увидел происходящее. После этого один из нападавших понял, что скрыть преступление не получится и вызвал сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что российского подростка жестоко лишили жизни двое мужчин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал одну из самых длительных воздушных атак по Украине

    Особенность «Сармата» сочли пережитком холодной войны

    У расстрелявшего чемпиона России по функциональному многоборью мужчины был сообщник

    Ермака забросали яйцами

    Автопрому Германии предрекли волну сокращений

    ИИ назвали непрактичным инструментом в борьбе с пропагандой наркотиков

    В Москве ограничат публикацию данных о терактах и атаках беспилотников

    Решетова показала внешность без бровей

    Генсек НАТО высказался о диалоге с Путиным

    Нефтеперерабатывающий завод остановился в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok