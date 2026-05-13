Появились подробности жестокой расправы над подростком в российском регионе

В Алтайском крае сообщили подробности жестокого убийства подростка

В Алтайском крае сообщили подробности жестокой расправы над подростком. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 17 апреля в селе Есть-Иша 15-летний школьник ушел гулять с друзьями, а позже оказался в доме 40-летнего мужчины в компании 22-летнего соседа, который часто собирал подростков и покупал им алкоголь.

Там пострадавшего сначала избили, а затем начали резать ножом, мальчик попытался скрыться, но его догнали и продолжили расправу. Родственники подростка рассказали, что у него были сильно изуродованы руки и лицо, а также некоторые пальцы оказались почти отрезаны.

После совершенной расправы злоумышленники замывали следы крови, сожги одежду и собирались вывезти тело к реке. Закончить задуманное не получилось из-за зашедшего в дом местного жителя, который увидел происходящее. После этого один из нападавших понял, что скрыть преступление не получится и вызвал сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что российского подростка жестоко лишили жизни двое мужчин.