07:59, 20 мая 2026

Названный бомжом конгрессмен намекнул на участие в выборах президента США

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Член Палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси после поражения на праймериз от кандидата, поддержанного президентом Дональдом Трампом, намекнул на возможное участие в президентских выборах 2028 года. Его слова передает Washington Examiner.

«Что произойдет в 2028 году? А, вы хотите, чтобы я снова баллотировался в Конгресс?» — спросил конгрессмен у собравшихся. После этого толпа начала скандировать призывы к его участию в президентских выборах 2028 года.

В ответ Мэсси заявил, что сторонники привели «убедительные аргументы» в пользу его участия в будущей кампании, добавив, что «об этом можно будет поговорить позже».

Ранее Трамп резко отреагировал на критику со стороны Мэсси, осудившего удары США по ядерной инфраструктуре Ирана, и назвал его бомжом. В частности, глава Белого дома призвал выгнать законодателя из Конгресса немедленно.

