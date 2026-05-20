Названный бомжом конгрессмен намекнул на участие в выборах президента США

Названный бомжом конгрессмен Мэсси намекнул на участие выборах в 2028 году

Член Палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси после поражения на праймериз от кандидата, поддержанного президентом Дональдом Трампом, намекнул на возможное участие в президентских выборах 2028 года. Его слова передает Washington Examiner.

«Что произойдет в 2028 году? А, вы хотите, чтобы я снова баллотировался в Конгресс?» — спросил конгрессмен у собравшихся. После этого толпа начала скандировать призывы к его участию в президентских выборах 2028 года.

В ответ Мэсси заявил, что сторонники привели «убедительные аргументы» в пользу его участия в будущей кампании, добавив, что «об этом можно будет поговорить позже».

Ранее Трамп резко отреагировал на критику со стороны Мэсси, осудившего удары США по ядерной инфраструктуре Ирана, и назвал его бомжом. В частности, глава Белого дома призвал выгнать законодателя из Конгресса немедленно.