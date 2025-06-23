Трамп призвал «выгнать бомжа из Конгресса» после критики ударов США по Ирану

Трамп назвал конгрессмена бомжом за критику ударов по Ирану и призвал выгнать

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на критику со стороны члена Палаты представителей Конгресса США Томаса Мэсси от штата Кентукки, осудившего удары США по ядерной инфраструктуре Ирана, и назвал его «бомжом». Об этом заявил сам американский лидер в соцсети Truth Social.

«Выгнать этого бомжа из Конгресса немедленно!» — призвал он.

Также Трамп отметил, что Мэсси не имеет отношения к движению MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») и лишь называет себя его сторонником. По словам американского президента, конгрессмен мешает патриотической политике, отстаивая интересы Ирана, который, как подчеркнул Трамп, «кричит "Смерть Америке" при каждом удобном случае».

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил Трамп.