«Не будет никаких репараций». Польша хочет компенсировать ущерб, понесенный от СССР. Каковы ее шансы выиграть иск против России?

FT: Польша подаст иск против России за коммунистический период

Власти Польши намерены подать иск против России, чтобы компенсировать ущерб, понесенный страной в коммунистический период и во время пребывания советских войск на территории республики. Об этом пишет The Financial Times (FT).

Что известно о требованиях Варшавы?

Как заявил директор Института военных дел Польши Бартош Гондек, которому премьер-министр Дональд Туск поручил расследование в отношении России, работа будет масштабнее, чем расследование жестокости нацистов в годы Второй мировой войны. Сообщается, что расследование затронет не только события 1935-1945 годов, но и период коммунистической Польской народной республики (ПНР), существовавшей с 1944 по 1989 годы.

По словам Гондека, в настоящий момент «преждевременно» обсуждать, может ли требуемая от Москвы сумма компенсации превышать размер финансовых требований Варшавы к Берлину в 2022 году. Он назвал расследование «долгосрочным проектом» и сослался на трудности при проведении предыдущей оценки ущерба нацистской Германии, а также на проблемы с доступом к архивам.

Институт военных дел Польши еще в мае 2023 года начал подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны. По словам тогдашнего заместителя министра иностранных дел республики Аркадиуша Мулярчика, оценка должна была включать в себя «неблагоприятные угольные контракты», а также демонтаж советскими властями немецких заводов на территории Силезии, которая впоследствии была передана ПНР.

Железнодорожная станция Краков Нова-Хута, 1967 год Фото: Erich Andres / United Archives via Getty Images

Польша неоднократно выдвигала аналогичные требования Германии

В октябре 2022 года Министерство иностранных дел Польши подготовило список требований к ФРГ за ущерб от Второй мировой войны, которые Варшава планирует возместить за счет немецких репараций в размере 6,2 триллиона злотых (примерно 1,3 триллиона долларов), компенсации жертвам немецкой агрессии и членам их семей, возвращения похищенных культурных ценностей.

Однако через полтора года, в феврале 2024-го, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал закрытым вопрос о репарациях Германии, сославшись на итоги Потсдамской конференции 1945 года. Дипломат напомнил, что когда предыдущее правительство Польши потребовало от ФРГ репараций, в своей ноте оно «не привело слово "репарации"», а также «не указало номер банковского счета, на который Германия должна была перевести те 6 триллионов».

Не будет никаких репараций, так как Потсдам решил иначе. Вы сами знаете, что вопрос репараций закрыт Радослав Сикорский министр иностранных дел Польши

Позже глава польского МИД потребовал от Германии «креативного решения» вместо репараций и отметил, что немецкие власти могли бы позаботиться о еще живых свидетелях нацистской оккупации и построить мемориал. По словам Сикорского, Варшава и Берлин должны сотрудничать в том числе и для противодействия России.

В сентябре 2025 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе приема польского президента Кароля Навроцкого в Берлине в очередной раз отвергли требования Варшавы выплатить репарации за ущерб после Второй мировой войны. Немецкий президент заявил польскому коллеге, что с точки зрения ФРГ вопрос о репарациях был окончательно урегулирован юридически.

Карта Польской народной республики, 1970 год Фото: Bettmann / Getty Images

Почему Варшава поднимает тему репараций?

Вопрос репараций Польше со стороны Германии и России является инструментом внутриполитической борьбы: крупнейшие партии страны — «Право и справедливость» («ПиС») и «Гражданская платформа» — регулярно поднимают тему в период своего пребывания у власти. «ПиС», как правило, выдвигает финансовые требования и к Москве, и к Берлину, используя нарратив «двух тоталитаризмов», в то время как «Гражданская платформа» предпочитает говорить только о выплатах со стороны России.

Политическое использование прошлого Как отмечает российский политолог, специалист в сфере memory studies Ольга Малинова, политическое использование прошлого — это любые практики обращения к историческому прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в последовательную стратегию. В зависимости от наличия тех или иных исторических сюжетов политики могут использовать их в реализации политических целей. Политическое использование прошлого применяется политиками как во внутриполитических действиях, так и во внешней политике. Яркими примерами являются «войны памяти» 2000-х годов из-за действий властей стран Восточной Европы по борьбе с наследием коммунистического периода, а также памятниками советским солдатам — героям Великой Отечественной войны.

Представитель «ПиС» Аркадиуш Мулярчик, выступавший ранее за требование репараций от России, в комментарии FT раскритиковал нынешнее правительство Туска и обвинил его в присвоении заслуг своей партии. По его словам, «Гражданская платформа» отвлекает подобными заявлениями население страны от «стагнации» в переговорах по репарациям от ФРГ.

Решение поднять вопрос о репарациях со стороны России — это по сути попытка избежать ключевого момента: все еще не решенной ответственности Германии Аркадиуш Мулярчик депутат Европейского парламента

Женщины на улицах Ополья, Польша, 1967 год Фото: Erich Andres / United Archives via Getty Images

Как на требования реагирует Россия?

В сентябре 2022 года бывший президент Польши Анджей Дуда поддержал идею правительства республики потребовать от России репарации, сославшись на «присоединение» СССР к оккупации Польши (имеется в виду присоединение Западной Украины и Белоруссии в 1939 году — прим. «Ленты.ру»).

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал высказывания Дуды реабилитацией фашизма и посоветовал надзорным органам обратить внимание на заявления политика. Позже Володин призвал запретить Польше наживаться на России и отметил, что советский народ, «отрывая от себя», направил на восстановление и развитие Польши после войны более 750 миллиардов долларов.

Торжественный вечер, посвященный 20-летию образования Общества польско-советской дружбы. В президиуме председатель Общества, маршал Сейма Польши Чеслав Выцех (второй справа). Фото: Федотов / РИА Новости

1 февраля 2026 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на обвинения Кароля Навроцкого в причастности СССР к началу Второй мировой войны, уличил власти страны в ненависти ко всему русскому. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина напомнил, что Россия создавала с Польшей совместную группу для работы по вопросу расстрела польских офицеров в Катыни с попыткой привести понимание истории к общему знаменателю.