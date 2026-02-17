«Не будет никаких репараций». Польша хочет компенсировать ущерб, понесенный от СССР. Каковы ее шансы выиграть иск против России?

Власти Польши намерены подать иск против России, чтобы компенсировать ущерб, понесенный страной в коммунистический период и во время пребывания советских войск на территории республики. Об этом пишет The Financial Times (FT).
Что известно о требованиях Варшавы?
Как заявил директор Института военных дел Польши Бартош Гондек, которому премьер-министр Дональд Туск поручил расследование в отношении России, работа будет масштабнее, чем расследование жестокости нацистов в годы Второй мировой войны. Сообщается, что расследование затронет не только события 1935-1945 годов, но и период коммунистической Польской народной республики (ПНР), существовавшей с 1944 по 1989 годы.
По словам Гондека, в настоящий момент «преждевременно» обсуждать, может ли требуемая от Москвы сумма компенсации превышать размер финансовых требований Варшавы к Берлину в 2022 году. Он назвал расследование «долгосрочным проектом» и сослался на трудности при проведении предыдущей оценки ущерба нацистской Германии, а также на проблемы с доступом к архивам.
Институт военных дел Польши еще в мае 2023 года начал подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны. По словам тогдашнего заместителя министра иностранных дел республики Аркадиуша Мулярчика, оценка должна была включать в себя «неблагоприятные угольные контракты», а также демонтаж советскими властями немецких заводов на территории Силезии, которая впоследствии была передана ПНР.
Польша неоднократно выдвигала аналогичные требования Германии
В октябре 2022 года Министерство иностранных дел Польши подготовило список требований к ФРГ за ущерб от Второй мировой войны, которые Варшава планирует возместить за счет немецких репараций в размере 6,2 триллиона злотых (примерно 1,3 триллиона долларов), компенсации жертвам немецкой агрессии и членам их семей, возвращения похищенных культурных ценностей.
Однако через полтора года, в феврале 2024-го, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал закрытым вопрос о репарациях Германии, сославшись на итоги Потсдамской конференции 1945 года. Дипломат напомнил, что когда предыдущее правительство Польши потребовало от ФРГ репараций, в своей ноте оно «не привело слово "репарации"», а также «не указало номер банковского счета, на который Германия должна была перевести те 6 триллионов».
Не будет никаких репараций, так как Потсдам решил иначе. Вы сами знаете, что вопрос репараций закрыт
Позже глава польского МИД потребовал от Германии «креативного решения» вместо репараций и отметил, что немецкие власти могли бы позаботиться о еще живых свидетелях нацистской оккупации и построить мемориал. По словам Сикорского, Варшава и Берлин должны сотрудничать в том числе и для противодействия России.
В сентябре 2025 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе приема польского президента Кароля Навроцкого в Берлине в очередной раз отвергли требования Варшавы выплатить репарации за ущерб после Второй мировой войны. Немецкий президент заявил польскому коллеге, что с точки зрения ФРГ вопрос о репарациях был окончательно урегулирован юридически.
Почему Варшава поднимает тему репараций?
Вопрос репараций Польше со стороны Германии и России является инструментом внутриполитической борьбы: крупнейшие партии страны — «Право и справедливость» («ПиС») и «Гражданская платформа» — регулярно поднимают тему в период своего пребывания у власти. «ПиС», как правило, выдвигает финансовые требования и к Москве, и к Берлину, используя нарратив «двух тоталитаризмов», в то время как «Гражданская платформа» предпочитает говорить только о выплатах со стороны России.
Как отмечает российский политолог, специалист в сфере memory studies Ольга Малинова, политическое использование прошлого — это любые практики обращения к историческому прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в последовательную стратегию. В зависимости от наличия тех или иных исторических сюжетов политики могут использовать их в реализации политических целей.
Политическое использование прошлого применяется политиками как во внутриполитических действиях, так и во внешней политике. Яркими примерами являются «войны памяти» 2000-х годов из-за действий властей стран Восточной Европы по борьбе с наследием коммунистического периода, а также памятниками советским солдатам — героям Великой Отечественной войны.
Представитель «ПиС» Аркадиуш Мулярчик, выступавший ранее за требование репараций от России, в комментарии FT раскритиковал нынешнее правительство Туска и обвинил его в присвоении заслуг своей партии. По его словам, «Гражданская платформа» отвлекает подобными заявлениями население страны от «стагнации» в переговорах по репарациям от ФРГ.
Решение поднять вопрос о репарациях со стороны России — это по сути попытка избежать ключевого момента: все еще не решенной ответственности Германии
Как на требования реагирует Россия?
В сентябре 2022 года бывший президент Польши Анджей Дуда поддержал идею правительства республики потребовать от России репарации, сославшись на «присоединение» СССР к оккупации Польши (имеется в виду присоединение Западной Украины и Белоруссии в 1939 году — прим. «Ленты.ру»).
В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал высказывания Дуды реабилитацией фашизма и посоветовал надзорным органам обратить внимание на заявления политика. Позже Володин призвал запретить Польше наживаться на России и отметил, что советский народ, «отрывая от себя», направил на восстановление и развитие Польши после войны более 750 миллиардов долларов.
1 февраля 2026 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на обвинения Кароля Навроцкого в причастности СССР к началу Второй мировой войны, уличил власти страны в ненависти ко всему русскому. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина напомнил, что Россия создавала с Польшей совместную группу для работы по вопросу расстрела польских офицеров в Катыни с попыткой привести понимание истории к общему знаменателю.
Ненависть ко всему русскому взяла верх у членов польского руководства, и по-прежнему русофобские чувства доминируют. В целом в обозе русофобов прибалты и поляки занимают первые ряды