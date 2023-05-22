Польша начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны

Институт военных дел Польши начал подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик, передает РИА Новости.

«Это должна быть солидная работа, показывающая как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов на западных землях, позже эксплуатацию польского государства, неблагоприятные угольные контракты. Мы над этим работаем, и такой доклад будет создан», — указал дипломат.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Польше надо запретить наживаться на России, прекратив проезд ее фур по российской территории. По мнению Володина, такие меры необходимы, поскольку Польша предала историческую память и забыла, что ее освобождение от фашистских захватчиков далось дорогой ценой народу СССР.

«Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы», — отметил председатель Госдумы.

В ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что требование Володина к Польше о возмещении компенсации РФ средств, потраченных СССР на восстановление республики после Второй мировой войны, является типичной пропагандисткой уловкой. «Россия ответственна за огромные материальные разрушения в Польше», — указал политик, отвергнув требование российского спикера.