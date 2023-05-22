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12:54, 22 мая 2023Мир

Польша отвергла требование Володина о компенсации расходов СССР

Премьер Польши назвал пропагандисткой уловкой слова Володина о компенсации расходов СССР
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Flashpic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Требование спикера Госдумы России Вячеслава Володина к Польше о возмещении компенсации РФ средств, потраченных СССР на восстановление республики после Второй мировой войны, является типичной пропагандисткой уловкой. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Poland Posts.

«Россия ответственна за огромные материальные разрушения в Польше», — указал политик, отвергнув требование российского спикера.

Моравецкий также указал, что российская сторона должна заплатить огромные компенсации Украине из-за проведения СВО.

Ранее Володин заявил, что Польше надо запретить наживаться на России, прекратив проезд ее фур по российской территории. По мнению Володина, такие меры необходимы, так как Польша предала историческую память и забыла, что ее освобождение от фашистских захватчиков далось дорогой ценой народу СССР. Он добавил, что поляки «поступают подло»: сносят памятники советскому солдату-освободителю, закрывают русские школы, воруют российскую собственность и ведут себя по-хамски.

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Виктория Кондратьева
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