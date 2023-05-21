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10:14, 21 мая 2023Россия

Володин призвал запретить Польше наживаться на России

Спикер Госдумы Володин призвал запретить проезд польских фур по территории России

Фото: State Duma Russia / Globallookpress.com

Польше надо запретить наживаться на России, прекратив проезд ее фур по российской территории. К этому призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, в таком случае польская сторона будет перегружать товары на российские грузовики, и зарабатывать на транспортировке будут граждане России. Издержки Польши составят около 8,5 миллиарда евро, подсчитал Володин. Он добавил, что, по оценкам экспертов, пострадают или обанкротятся около 2 тысяч польских транспортных компаний, в которых работают более 20 тысяч водителей. Вопрос будет рассмотрен на Совете Думы в понедельник, 22 мая.

По мнению Володина, такие меры необходимы, так как Польша предала историческую память и забыла, что ее освобождение от фашистских захватчиков далось дорогой ценой народу СССР. Он добавил, что поляки «поступают подло»: сносят памятники советскому солдату-освободителю, закрывают русские школы, воруют российскую собственность и ведут себя по-хамски.

«Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы», — считает председатель Госдумы.

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Володин отметил, что советский народ, «отрывая от себя», направил на восстановление и развитие Польши после войны более 750 миллиардов долларов по сегодняшним оценкам.

18 мая с предложением запретить польским грузоперевозчикам проезд по России выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Он направил соответствующее обращение в правительство. Согласно документу, запрещающие проезд поправки стоит ввести с 1 июня.

Москвичев добавил, что такая мера предлагается в ответ на захват школы при посольстве России в Варшаве 29 апреля. Он назвал «абсолютно неприемлемым» лишение российских детей возможности завершить учебный год. Представитель МИД Польши Лукаш Ясин считает, что здание было занято незаконно.

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Сергей Истомин
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