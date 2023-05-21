Володин призвал запретить Польше наживаться на России

Спикер Госдумы Володин призвал запретить проезд польских фур по территории России

Польше надо запретить наживаться на России, прекратив проезд ее фур по российской территории. К этому призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, в таком случае польская сторона будет перегружать товары на российские грузовики, и зарабатывать на транспортировке будут граждане России. Издержки Польши составят около 8,5 миллиарда евро, подсчитал Володин. Он добавил, что, по оценкам экспертов, пострадают или обанкротятся около 2 тысяч польских транспортных компаний, в которых работают более 20 тысяч водителей. Вопрос будет рассмотрен на Совете Думы в понедельник, 22 мая.

По мнению Володина, такие меры необходимы, так как Польша предала историческую память и забыла, что ее освобождение от фашистских захватчиков далось дорогой ценой народу СССР. Он добавил, что поляки «поступают подло»: сносят памятники советскому солдату-освободителю, закрывают русские школы, воруют российскую собственность и ведут себя по-хамски.

«Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы», — считает председатель Госдумы.

Володин отметил, что советский народ, «отрывая от себя», направил на восстановление и развитие Польши после войны более 750 миллиардов долларов по сегодняшним оценкам.

18 мая с предложением запретить польским грузоперевозчикам проезд по России выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Он направил соответствующее обращение в правительство. Согласно документу, запрещающие проезд поправки стоит ввести с 1 июня.

Москвичев добавил, что такая мера предлагается в ответ на захват школы при посольстве России в Варшаве 29 апреля. Он назвал «абсолютно неприемлемым» лишение российских детей возможности завершить учебный год. Представитель МИД Польши Лукаш Ясин считает, что здание было занято незаконно.