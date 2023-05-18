В Госдуме предложили запретить грузоперевозчикам из Польши проезд по России

«Известия»: депутат Москвичев предложил запретить фурам из Польши проезд по России

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев предложил запретить грузоперевозчикам из Польши проезд по России. Соответствующее обращение депутат направил в правительство. Об этом в четверг, 16 мая, пишут «Известия».

«Срочно с 1 июня прошу, чтобы правительство РФ внесло поправки в постановление №1728, запрещающие польским автотранспортным компаниям выполнять импортно-экспортные грузоперевозки по территории РФ. Пусть приезжают на границу РФ до ближайшего таможенного терминала и выгружают груз или перецепляют его на наши фуры», — говорится в документе.

Эта мера предлагается в ответ на захват школы при посольстве РФ в Варшаве 29 апреля, в результате чего российские дети оказались лишены возможности завершить учебный год, что абсолютно неприемлемо, добавил Москвичев. Также предлагается повысить стоимость дизельного топлива при заправке польских фур на АЗС в России.

В конце апреля польские власти решили изъять здание, в котором размещена школа при российском посольстве в Варшаве, в пользу государства. По мнению представителя МИД Польши Лукаша Ясина, это здание было занято незаконно.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Москва допускает разрыв дипломатических отношений с Варшавой. Дипмиссия направила в МИД Польши официальную ноту протеста.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел России выразило протест временному поверенному в делах Польши в Москве Яцеку Щлядевскому. Кроме того, в ведомстве пообещали жестко отреагировать на произошедшее, назвав случившееся грубым нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

