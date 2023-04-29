Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:02, 29 апреля 2023Мир

МИД пообещал жестко ответить на вторжение в школу при посольстве России в Польше

МИД России: Москва жестко ответит на вторжение в школу при посольстве страны в Польше

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Москва жестко ответит на вторжение властей Польши на территорию школы при российском посольстве в Варшаве. С таким заявлением выступил российский МИД.

В ведомстве отметили, что считают произошедшее «провокационной затеей» и грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Также МИД обвинил власти Варшавы в посягательстве на дипломатическую недвижимости России в стране.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России», — пообещали в министерстве.

29 апреля представители мэрии Варшавы вместе с полицейскими проникли на территорию школы при российском посольстве. Произошедшее попало на видео. На нем видно, как с ворот, огораживающих территорию учреждения, срывают замок.

Представитель польского МИД Лукаш Ясина пояснил «Интерфаксу», что польские власти решили изъять здание, в котором размещена школа, в пользу государства. Утверждается, что российская сторона якобы заняла его незаконно. Сотрудникам школы дали меньше восьми часов на то, чтобы покинуть помещение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило об ударе по группировке войск ВСУ «Херсон»
Российские военные сбили вертолет Ми-8 и 14 беспилотников ВСУ
В СПЧ связали инцидент с посольской школой в Польше с грядущим Днем Победы
В Минобороны России отчитались о ведении боев на окраинах Артемовска
Минобороны сообщило об уничтожении 70 бойцов ВСУ на купянском направлении
Минобороны России рассказало об ударах по подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР
ВСУ потеряли более 500 солдат на донецком направлении
Италия передала Украине партию полностью неисправных артиллерийских установок
Смертельное ДТП с участием такси и мотоцикла в Москве попало на видео
Военнослужащий из Ленобласти умер под Белгородом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.