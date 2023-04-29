МИД пообещал жестко ответить на вторжение в школу при посольстве России в Польше

МИД России: Москва жестко ответит на вторжение в школу при посольстве страны в Польше

Москва жестко ответит на вторжение властей Польши на территорию школы при российском посольстве в Варшаве. С таким заявлением выступил российский МИД.

В ведомстве отметили, что считают произошедшее «провокационной затеей» и грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Также МИД обвинил власти Варшавы в посягательстве на дипломатическую недвижимости России в стране.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России», — пообещали в министерстве.

29 апреля представители мэрии Варшавы вместе с полицейскими проникли на территорию школы при российском посольстве. Произошедшее попало на видео. На нем видно, как с ворот, огораживающих территорию учреждения, срывают замок.

Представитель польского МИД Лукаш Ясина пояснил «Интерфаксу», что польские власти решили изъять здание, в котором размещена школа, в пользу государства. Утверждается, что российская сторона якобы заняла его незаконно. Сотрудникам школы дали меньше восьми часов на то, чтобы покинуть помещение.