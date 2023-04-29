Польша дала сотрудникам школы при посольстве России меньше восьми часов на сборы

Польша дала сотрудникам школы при посольстве РФ меньше восьми часов, чтобы покинуть здание

Власти Польши дали сотрудникам школы при посольстве России меньше восьми часов, чтобы покинуть здание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского советника-посланника Андрея Ордаша.

Польша выделила на сборы сотрудникам время до 19 часов по московскому времени.

«В настоящее время они ходят по помещениям, описывают имущество. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск)», — приводит агентство слова Ордаша.

Ранее городские власти при поддержке полиции ворвались в здание школы и повесили на двери новые замки.

2 марта МИД Польши сообщил о начале процесса изъятия объектов недвижимости России в стране. В частности, это коснется здания школы при российском посольстве. В еще одном здании ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.