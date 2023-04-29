Власти Варшавы при поддержке полиции ворвались в школу при посольстве России

Представители мэрии Варшавы с полицией ворвались на территорию школы при посольстве России

Представители мэрии Варшавы с полицией ворвались на территорию школы при посольстве России. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство опубликовало видео, на кадрах которого запечатлена работа польских властей. На видео один из представителей мэрии срывает замок с ворот, огораживающих посольскую территорию. Рядом с работником находится представитель польской полиции.

Польские власти начали выламывать двери после того, как сотрудники посольства и школы отказались добровольно открыть ворота.

Как отмечает корреспондент РИА Новости с места событий, после того, как полиция и представители мэрии проникли на территорию школы, они повесили на двери новый замок. Внутрь пустили только сотрудников посольства с дипломатическим статусом.

2 марта МИД Польши сообщил о начале процесса изъятия объектов недвижимости России в стране. В частности, это коснется здания школы при российском посольстве. В еще одном здании ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.