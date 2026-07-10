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15:29, 10 июля 2026Спорт

Названы более двух десятков готовых бойкотировать матчи со сборной России стран

Sport24: Матчи со сборной России по футболу готовы бойкотировать более двух десятков стран
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Более двух десятков национальных футбольных ассоциаций готовы бойкотировать матчи со сборной России. Об этом стало известно Sport24.

По информации источника, в число этих стран входят Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Нидерланды, Бельгия, Шотландия, а также страны Прибалтики. Уточняется, что именно их жесткая позиция считается одним из главных препятствий для полноценного возвращения российского футбола.

Международная федерация футбола (ФИФА) старается действовать осторожно в вопросе допуска россиян. В организации хотят придумать решение, чтобы минимизировать конфронтацию.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планируют допускать российские клубы и сборные до международных соревнований в ближайшее время. При этом отмечалось, что ФИФА дополнительно проанализирует решение Международного олимпийского комитета (МОК).

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановили в правах.

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