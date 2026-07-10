Названы более двух десятков готовых бойкотировать матчи со сборной России стран

Sport24: Матчи со сборной России по футболу готовы бойкотировать более двух десятков стран

Более двух десятков национальных футбольных ассоциаций готовы бойкотировать матчи со сборной России. Об этом стало известно Sport24.

По информации источника, в число этих стран входят Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Нидерланды, Бельгия, Шотландия, а также страны Прибалтики. Уточняется, что именно их жесткая позиция считается одним из главных препятствий для полноценного возвращения российского футбола.

Международная федерация футбола (ФИФА) старается действовать осторожно в вопросе допуска россиян. В организации хотят придумать решение, чтобы минимизировать конфронтацию.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планируют допускать российские клубы и сборные до международных соревнований в ближайшее время. При этом отмечалось, что ФИФА дополнительно проанализирует решение Международного олимпийского комитета (МОК).

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановили в правах.