Стали известны планы ФИФА и УЕФА по допуску российских клубов и сборных

ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы до международных соревнований

Стали известны планы Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по допуску российских клубов и сборных к международным соревнованиям. Об этом сообщает The Telegraph.

ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до международных соревнований в ближайшее время. Команды из России не принимают участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что в ФИФА рассмотрят вопрос о возвращении сборной России на соревнования под эгидой организации. Отмечалось, что организация дополнительно проанализирует решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов, прежде чем предпринимать дальнейшие действия.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.