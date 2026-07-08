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12:42, 8 июля 2026Спорт

Стали известны планы ФИФА и УЕФА по допуску российских клубов и сборных

ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы до международных соревнований
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Стали известны планы Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по допуску российских клубов и сборных к международным соревнованиям. Об этом сообщает The Telegraph.

ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до международных соревнований в ближайшее время. Команды из России не принимают участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что в ФИФА рассмотрят вопрос о возвращении сборной России на соревнования под эгидой организации. Отмечалось, что организация дополнительно проанализирует решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов, прежде чем предпринимать дальнейшие действия.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

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