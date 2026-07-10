Евросоюз разрешит Украине закупать оружие одной страны

Европейский союз (ЕС) разрешит Украине тратить выделенные ей 60 миллиардов евро на британское оружие. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«После нескольких месяцев переговоров блок близок к соглашению с правительством Великобритании о предоставлении британским фирмам возможности воспользоваться этой программой. Они заявили, что объявление, вероятно, будет сделано уже на следующей неделе на встрече в Париже в понедельник, организованной возглавляемой Великобританией и Францией "коалицией желающих"», — говорится в материале.
По данным источника, соглашение позволит британским компаниям не платить фиксированный взнос за доступ к программе и получать средства по мере того, как Украина будет выбирать их продукцию для закупок.
Как отмечает издание, в ЕС признают, что доступ к британскому оружию упростит Украине закупки и поможет интеграции оборонных промышленностей обеих сторон.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия ведет работу по направлениям, связанным с развитием производства ракет-перехватчиков и других стратегических средств противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующие проекты уже включены в европейскую оборонную программу SAFE.