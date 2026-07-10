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15:29, 10 июля 2026Мир

Евросоюз разрешит Украине закупать оружие одной страны

Bloomberg: ЕС разрешит Украине тратить выделенные ей 60 млрд евро на британское оружие
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Европейский союз (ЕС) разрешит Украине тратить выделенные ей 60 миллиардов евро на британское оружие. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«После нескольких месяцев переговоров блок близок к соглашению с правительством Великобритании о предоставлении британским фирмам возможности воспользоваться этой программой. Они заявили, что объявление, вероятно, будет сделано уже на следующей неделе на встрече в Париже в понедельник, организованной возглавляемой Великобританией и Францией "коалицией желающих"», — говорится в материале.

По данным источника, соглашение позволит британским компаниям не платить фиксированный взнос за доступ к программе и получать средства по мере того, как Украина будет выбирать их продукцию для закупок.

Как отмечает издание, в ЕС признают, что доступ к британскому оружию упростит Украине закупки и поможет интеграции оборонных промышленностей обеих сторон.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия ведет работу по направлениям, связанным с развитием производства ракет-перехватчиков и других стратегических средств противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующие проекты уже включены в европейскую оборонную программу SAFE.

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