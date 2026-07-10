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15:26, 10 июля 2026Мир

В ЕС призвали назначить переговорщика с Россией вместо гонки вооружений

Экс-премьер Италии Конте: Евросоюзу нужен спецпредставитель для диалога с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Лидер итальянского оппозиционного «Движения 5 звезд», бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал Европейский союз (ЕС) немедленно назначить специального представителя для переговоров с Россией вместо продолжения гонки вооружений. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

«Мы не должны терять время на назначение: прошло уже два месяца, а мы до сих пор не знаем ни одного имени европейского представителя для переговоров с Россией. Ведь дипломатия ничего не стоит, а история учит нас, что она гораздо эффективнее перевооружения для обеспечения нашего будущего, полного мира и реальной безопасности», — написал политик.

Конте также призвал отказаться от искусственно раздуваемой антироссийской истерии, которая, по его словам, разрушает экономику стран ЕС в угоду западному военно-промышленному лобби. Истинными проблемами граждан он назвал рост цен на энергоносители, доводящий компании до банкротства, а также положение дел в социальной сфере.

Бывший премьер отметил, что его политическая сила продолжит противостоять «безумной логике перевооружения» и риторике, которая обслуживает интересы, далекие от реальных нужд граждан. По его мнению, создание общей европейской обороны позволило бы значительно сократить военные расходы, а дипломатия стала бы более эффективным инструментом обеспечения безопасности.

Ранее итальянское издание AntiDiplomatico обратило внимание, что милитаризация Европы под предлогом поддержки Украины в конечном итоге обернется трагедией для Запада. По словам автора, элиты на Западе превратили украинский конфликт в инструмент собственной экономической выгоды. Но последствия придется оплачивать жителям Европы.

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