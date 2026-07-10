Стали известны детали медового месяца Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

DM: Тейлор Свифт и Трэвис Келси проведут медовый месяц в клубе Yellowstone Club в Монтане

Журналисты Daily Mail (DM) раскрыли детали медового месяца американской певицы Тейлор Свифт и футболиста команды «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси. Материал опубликован на сайте издания.

Так, стало известно, что супруги решили провести отпуск в ультраэксклюзивном клубе Yellowstone Club в Монтане. Чтобы состоять в клубе, гости должны владеть недвижимостью на его территории и сделать первоначальный взнос в размере приблизительно 500 тысяч долларов (38,2 миллиона рублей). Кроме того, они должны ежегодно оплачивать членство, стоимость которого достигает 78 тысяч долларов (5,9 миллиона рублей).

В свою очередь, гости могут насладиться видами на горы, воспользоваться бассейнами и провести отпуск в одном из коттеджей, выполненных в деревенском стиле.

Отмечается, что звездная пара не в первый раз посещает этот курортный комплекс.

Свифт и Келси поженились 3 июля на стадионе Мэдисон-сквер-гарден (MSG) в Нью-Йорке. Поп-исполнительница вышла замуж в платье французского бренда Dior. В его создании принял участие креативный директор модного дома Джонатан Андерсон.