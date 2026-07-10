Россиян призвали вернуться к «бабушкиным рецептам» из-за некачественных продуктов

Виноградов призвал россиян вспомнить «бабушкины рецепты» из-за некачественных продуктов

Руководитель Санкт‑Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов заявил о системном ухудшении качества продуктов в России. Его мнение приводит «Царьград».

Он указал, что наибольшие претензии возникают к сосискам и вареным колбасам: производители уменьшают вес упаковок и добавляют дешевые добавки, при этом цены остаются прежними или продолжают расти, что делает продукцию невыгодной и сомнительной по качеству.

Также резкое снижение стандарта демонстрируют сыры — Виноградов считает, что полноценные сыры в продаже вряд ли можно найти по цене ниже 1300-1500 рублей за килограмм. Также эксперт отметил использование химических добавок в кондитерских изделиях и мороженом: «вес порций уменьшается, цены повышаются, а качество многих брендов вызывает вопросы».

В связи с этим защитник прав потребителей призвал вернуться к домашнему производству продуктов, вспомнив «бабушкины рецепты» как способ экономии и повышения продовольственной устойчивости семьи.

Ранее россиянам дали советы по выбору безопасных продуктов на рынках. Так, если мясо на рынке лежит под открытым солнцем, то от покупки лучше отказаться.