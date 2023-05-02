МИД России направил Варшаве ноту протеста

Посольство России в Варшаве направило в МИД Польши ноту протеста из-за захвата школы

Посольство России в Варшаве направило в МИД Польши официальную ноту протеста из-за силового захвата школы для детей сотрудников по указанию варшавской мэрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников посольства.

«Посольство направило в МИД Польши ноту протеста», — сообщили представители пресс-службы диппредставительства.

В субботу, 29 апреля, представители мэрии Варшавы ворвались на территорию школы при посольстве России вместе с правоохранителями. Сотрудники диппредставительства и школы отказались добровольно открыть им ворота, после чего польские власти стали выламывать двери.

Российский МИД позже пообещал жестко отреагировать на произошедшее, назвав случившееся грубым нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях. Тогда же посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Москва готовится заявить Варшаве протест.