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12:18, 2 мая 2023Мир

МИД России направил Варшаве ноту протеста

Посольство России в Варшаве направило в МИД Польши ноту протеста из-за захвата школы
СюжетПротесты в Москве

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Посольство России в Варшаве направило в МИД Польши официальную ноту протеста из-за силового захвата школы для детей сотрудников по указанию варшавской мэрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников посольства.

«Посольство направило в МИД Польши ноту протеста», — сообщили представители пресс-службы диппредставительства.

В субботу, 29 апреля, представители мэрии Варшавы ворвались на территорию школы при посольстве России вместе с правоохранителями. Сотрудники диппредставительства и школы отказались добровольно открыть им ворота, после чего польские власти стали выламывать двери.

Российский МИД позже пообещал жестко отреагировать на произошедшее, назвав случившееся грубым нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях. Тогда же посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Москва готовится заявить Варшаве протест.

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Виктория Кондратьева
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