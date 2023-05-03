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11:06, 3 мая 2023Мир

Посол России допустил разрыв дипотношений с Польшей

Посол России в Польше заявил, что Москва давно готова к разрыву дипотношений с Варшавой

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Москва допускает разрыв отношений с Варшавой, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. Об этом он сообщил в эфире программы «Соловьев Live».

«Естественно, мы к этому давно готовы. Могу вас уверить, что никаких особых переживаний в связи с отъездом из Польши ни у меня, ни у моих коллег не возникнет», — сказал посол.

По его словам, российские дипломаты готовы ко всем проявлениям недружественного поведения Польши и воспримут их без лишних эмоций, по-деловому, следуя интересам Москвы.

Ранее польские власти решили изъять здание, в котором размещена школа при российском посольстве в Варшаве, в пользу государства. По мнению представителя МИД Польши Лукаша Ясина, это здание было занято незаконно.

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Анастасия Заикина
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