МИД России выразил Польше протест в связи с захватом школы
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Польши в Москве Яцеку Щлядевскому, которого ранее вызвали в ведомство, из-за захвата школы при российском посольстве в Варшаве. Об этом говорится на сайте МИД.
«Польскому дипломату было также заявлено, что данный шаг является очередным звеном в проводимой Варшавой, лишенной представления о нормах морали, нравственности и права политике, направленной на попытки досадить России и разрушить до основания наши отношения», — отметили в МИД.
Речь идет о том, что польские власти решили изъять здание, в котором размещена школа, в пользу государства. Как считает представитель МИД Польши Лукаш Ясина, это здание было занято незаконно.
Российский МИД уже обещал «жестко отреагировать» на произошедшее и назвав случившееся нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.