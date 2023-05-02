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17:00, 2 мая 2023Мир

МИД России выразил Польше протест в связи с захватом школы

МИД России выразил протест временному поверенному в делах Польши из-за захвата школы
СюжетПротесты в Москве
Начало событий в новости В МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши из-за захвата школы

Фото: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

МИД России выразил протест временному поверенному в делах Польши в Москве Яцеку Щлядевскому, которого ранее вызвали в ведомство, из-за захвата школы при российском посольстве в Варшаве. Об этом говорится на сайте МИД.

«Польскому дипломату было также заявлено, что данный шаг является очередным звеном в проводимой Варшавой, лишенной представления о нормах морали, нравственности и права политике, направленной на попытки досадить России и разрушить до основания наши отношения», — отметили в МИД.

Речь идет о том, что польские власти решили изъять здание, в котором размещена школа, в пользу государства. Как считает представитель МИД Польши Лукаш Ясина, это здание было занято незаконно.

Российский МИД уже обещал «жестко отреагировать» на произошедшее и назвав случившееся нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

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Виктория Кондратьева
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