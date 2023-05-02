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16:06, 2 мая 2023Мир

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши из-за захвата школы

МИД России вызвал временного поверенного в делах Польши из-за захвата школы посольства

Фото: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

МИД России вызвало временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского из-за силового захвата школы при российском посольстве в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Щлядевский уже прибыл к зданию Министерства иностранных дел, не дав никаких комментариев прессе.

Ранее стало известно, что посольство России в Варшаве направило в МИД Польши официальную ноту протеста из-за инцидента 29 апреля, когда представители мэрии Варшавы ворвались на территорию школы при посольстве России вместе с правоохранителями. Сотрудники диппредставительства и школы отказались добровольно открыть им ворота, после чего польские власти стали выламывать двери.

Российский МИД позже пообещал жестко отреагировать на произошедшее, назвав случившееся грубым нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях. Тогда же посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Москва готовится заявить Варшаве протест.

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Виктория Кондратьева
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