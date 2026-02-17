Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:43, 17 февраля 2026Мир

Польша решила взыскать с России средства за «советское господство»

FT: Польша готовит иск против России о репарациях
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Польша готовит иск против России о так называемых репарациях за последствия «советского господства». Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Директор института Бартош Гондек, которому премьер-министр Польши Дональд Туск поручил расследование в отношении РФ, заявил, что работа будет масштабнее, чем расследование жестокости нацистов.

Москва ранее не раз называла подобные претензии оголтелой русофобией и нездравым политическим экстремизмом.

В сентябре 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий в ходе мероприятия на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны потребовал выплатить репарации республике от Германии. По его словам, это необходимо для построения партнерства, «основанного на правде и добрых отношениях».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе приема польского президента в Берлине в очередной раз отвергли требования Польши. Штайнмайер заявил Навроцкому, что с немецкой точки зрения вопрос о репарациях юридически окончательно урегулирован.

Уточнялось, что после переговоров с президентом Германии Навроцкий встретился с немецким канцлером, который, в свою очередь, подчеркнул неизменную позицию по вопросу репараций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В переговорах по Украине увидели очередную «разводку»

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Гуменник отреагировал на критику украинского соперника в его адрес на Олимпиаде

    Россиянам предложили закрепить приоритет на работе

    Угрожавший Китаю Макрон обратился к китайцам на их языке

    Союзник США испугался отключения Visa и Mastercard

    Оглашено решение для взявшего заложников в квартире россиянина

    На АвтоВАЗе предрекли обвал продаж Lada

    Гражданская жена Пашиняна сообщила о завершении брака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok