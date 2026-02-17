FT: Польша готовит иск против России о репарациях

Польша готовит иск против России о так называемых репарациях за последствия «советского господства». Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Директор института Бартош Гондек, которому премьер-министр Польши Дональд Туск поручил расследование в отношении РФ, заявил, что работа будет масштабнее, чем расследование жестокости нацистов.

Москва ранее не раз называла подобные претензии оголтелой русофобией и нездравым политическим экстремизмом.

В сентябре 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий в ходе мероприятия на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны потребовал выплатить репарации республике от Германии. По его словам, это необходимо для построения партнерства, «основанного на правде и добрых отношениях».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе приема польского президента в Берлине в очередной раз отвергли требования Польши. Штайнмайер заявил Навроцкому, что с немецкой точки зрения вопрос о репарациях юридически окончательно урегулирован.

Уточнялось, что после переговоров с президентом Германии Навроцкий встретился с немецким канцлером, который, в свою очередь, подчеркнул неизменную позицию по вопросу репараций.